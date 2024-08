Epp Petrone: sel raamatul on mitu erinevat kihti, mind haaravad nad kõik kaasa

Raamatul on mitu erinevat kihti, mind haaravad nad kõik kaasa.

Kõigepealt esivanemate eellugu. Siin jääb küll mulle segaseks midagi, mille juurde mõte hiljem tagasi pöördub. Niisiis kõneleb suguvõsa pärimus, et Liisa üks esivanem on Kolga mõisniku armuvili. Arusaadav, juhtus paljudes peredes. Aga kuidas saab kunagi Liisa lapsepõlves saabuda nende hoovi buss saksa turistidega, kes väidavad, et nad on selles talus elavate inimeste sugulased? Jah, Liisa suguvõsa talu on see olnud Põhjasõjast peale, aga... Kust peaks sakslased oma kunagise esivanema tiivaripsutuse-patuvilja kohta andmeid saama? Kuna mind esivanemate lood huvitavad, siis on mu mõte muudkui selle juhtumi juurde tagasi pöördunud. Liisa ütles mu küsimuse peale, et tema ka täpselt ei tea, aga selline buss tõesti oli.

Liisa Ojangu, «Minu Lahemaa. Seitse suve külapoes» Foto: Petrone Print

Aga edasi, kiht nimega «rannalapse lapsepõlv». Kõige meeldejäävam on lugu sellest, mismoodi külalapsed käpakil soos ringi kakerdasid, et laukasse end värskendama minna. Sellest on raamatus pilt ka. Pisike laugas, kuhu inimene täpselt ära mahub, mitte mingi järvesilm. Ümberringi tüma maa, kus normaalselt kõndida ei saa, ainult käputada-roomata. Selle peale ikka annab tulla, et elades poolsaarel, kus kolmes küljes meri, läheb lastekamp käpakil soosse vett otsima! Igasuguseid üleannetuid lugusid on veel, ja meeleolu annab külapood, kus elu esimene (ja teine, ja sajas...) suvine jäätiseost teoks saab.