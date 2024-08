JÄRJEJUTT «Miks abiellutakse, kui pärast peab nutma?»

Kui ema jätab India ja Louis’ oma perele kuuluva veinimõisa väravasse ja ise minema sõidab, pole lastel veel aimugi, mis neid ees ootab: uhke Bordeaux’ dünastia keeruline, võõraste tavadega maailm, mis on tulvil saladusi, reetmisi ja vihavaene ning kus iga värvikas pereliige mängib mingit mängu, et oma positsiooni parandada. Lastel, keda uus keskkond tervitab vastumeelsuse ja umbusuga, on vastu seada vaid oma siirus, süütus ja jonnakus.