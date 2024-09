KATKEND MENUKIST «Tütrena ma armastasin teda. Aga inimesena vihkasin»

Aga minu õnnetuseks lükati uks äsja nii jõuliselt lahti, et ma ootan, et trepp mõne inimese katusele välja sülitaks. Uks paugatab uuesti kinni ja sammud tulevad kiiresti üle katuse. Ma ei vaevu isegi pilku tõstma. Kes see ka poleks, on väga tõenäoline, et ta isegi ei märka, et kõlgun siin, uksest vasakul katusekarniisil. Ta saabus nii kiiresti, et mina pole süüdi, kui ta eeldab, et on üksi.