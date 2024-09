Noor õpetaja soovitab lugemist nii lastele kui vanematele: see on minu õpilaste tõeline lemmik!

Mäletan juba lapsepõlvest, kui suvel tõttasin oma pisikese kodulinna raamatukokku, et uus raamat välja valida. Võisin päris pikalt seal riiulite vahel jalutada ja kokkuvõtteid lugeda, enne kui päris selle õige leidsin. Seda soovin ka oma õpilastele, et neil oleks see rõõm ise valida ja leida just endale sobiv lugemismaterjal, mis paneb parasjagu selles hetkes silma särama. Lapsepõlvest on mul eredaimalt meeles just Andrus Kivirähki raamat «Sirli, Siim ja saladused», sest need lendlevad pilvebaleriinid olid pikalt minu unistuseks. Kui vahepeal tõukas hooti kohustuslik kirjandus mind raamatutest eemale, siis taas olles valikuvabaduses, on mul hea meel tõdeda, et praeguseks olen lugejana üks segasummasuvila.