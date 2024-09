Vaikselt ligi hiiliv sügis on ideaalne aeg, et sukelduda raamatutesse, mis avavad lugejale ukse uutesse maailmadesse ja haaravad kaasa põnevatele seiklustele. Rahva Raamatu kirjastuse juht Dea Oidekivi on valinud välja kolm raamatut, mis pakuvad noorele lugejale nii meelelahutust kui ka sügavamat mõtlemisainet.