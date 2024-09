Stephen King pole sugugi rahul, et Florida osariik on 23 tema raamatut koolides ära keelanud

2022. aastal allkirjastas Florida kuberner Ron DeSantis seaduse, mis keelab koolides mis tahes seksuaalse sisuga materjali sisaldavaid raamatud. Selle otsuse ajendiks olid kaebused rühmadelt nagu Moms for Liberty. Vabariiklased, sealhulgas DeSantis, on öelnud, et seadus hoiab ära õpilaste juurdepääsu raamatutele, mis pole vanusele sobilikud, kuid kriitikud näevad seadust kui katset takistada avalikes koolides arutelu sellistel teemadel nagu rass ja LGBTQ+ kogukond. Seadus võib seksuaalse sisu kõrval tsenseerida paljusid teemasid.