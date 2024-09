Epp Petrone: kas see ongi eesti kultuuri kõige kuulsam raamat?

Olen mitu korda kuulnud linnalegendi, kuidas raamatu ilmumise ajal arvati Egiptuses, et «Ussisõnad» on eestlaste pühakiri – tõepoolest on ju kujundatud kaas nii, et eriti islami taustaga inimesel on seda lihtne pühakirjana võtta. Ja neil aastatel oli see peaaegu igal eestlasel Egiptuse-reisil kaasas olnud, nad olid seda pühaliku ja veidi rusutud ilmega lugenud, vahepeal helgelt naeratanud, isegi naeru puksunud ning siis omamoodi ohkega kinni pannud...