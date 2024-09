MALLUKA SALAPÄEVIK «Kaalusin korraks isegi, et ehk peaksin kiirabi kutsuma. Täiesti seletamatu hüsteerilise nutu põhjuseks peab ju olema vähemalt ajukasvaja või miskit!?»

Panin tähele, et kuigi seltskonnas suutsin ette manada kõige rõõmsama näo, teha kõige kõvahäälsemalt nalja ja rääkida surnuks isegi võhivõõrad inimesed, siis koduuksest sisse astudes heitsin voodisse ja lamamast enam ei tõusnud. Mul polnud energiat absoluutselt mitte millekski. Ma ei tahtnud süüa, ma ei tahtnud juua, lastega mängimine nõudis tohutut enesepiitsutamist ja ainukesed emotsioonid mu sees olid apaatsus, väsimus ning süütunne, et ma üldse selline olen. Või selliseks muutusin? Millal ma selliseks muutusin? Ei teagi. Teistsugust reaalsust ma ühtäkki enam ei mäletanud ja vähesed hägused pildid «muretust» ajast tundusid pigem nagu katkendid unenäost.

Kuni ühel päeval voolasid mu seest pisarad. Said teised, raisk, keldrist välja. Ja see oli väga hirmutav, sest mitte midagi polnud sellel konkreetsel hetkel juhtunud, mis minus sellise reaktsiooni esile oleks võinud kutsuda. Avasin hommikul silmad ja need kuumad pisarad aina tulid ja tulid ja tulid. Mida rohkem oma mantrat korrutasin, et ma end ometi kokku võtaksin, sest kõik on hästi ja mul pole absoluutselt mitte midagi viga, seda suuremaks pisarate tulv kasvas. Kaalusin korraks isegi, et ehk peaksin kiirabi kutsuma. Täiesti seletamatu hüsteerilise nutu põhjuseks peab ju olema vähemalt ajukasvaja või miskit!?

Igatahes nirises mu silmist pisaraid terve selle päeva ja niriseks vist tänaseni, kui ma pärast seda teraapiasessiooni autosse istudes poleks otsustanud, et kui kaua ma seda ikka enda sees hoian, kui see nii väga välja tahab tulla. Las see siis tuleb.

Ja nii sündiski see raamat. Kuigi olen oma mõtteid juba aastakümneid internetti kirjutanud, siis mõned asjad sobisid rohkem sinna salapäevikusse, mis käib tabalukuga kinni ja mida üldiselt padja all hoitakse, et keegi sinna sisse piiluda ei saaks. Just see raamat teil praegu käes ongi. Seesama, mis mul enne padja all oli.

PS! Ära muretse, päris üleni nii deep see ka ei ole.