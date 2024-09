FENOMEN Pärast 50-aastast viivitust vallutab Jaapanit üks 20. sajandi tähtteoseid

Jaapanikeelset romaani on sel suvel müüdud kaheksa nädalaga koguni 290 000 pehmete kaantega eksemplari. Seda on pea sama palju kui on viimase 52 aasta jooksul trükitud kõvakaaneliste raamatute koguarv.

Gabriel García Márquezi (1927-2014) meistriteose taaselustumine on seotud peagi linastuva Netflixi ekraniseeringuga, kirjutab El Pais. Kirjastuse esindaja Ryo Kikuchi selgitab, et hoolimata esialgse väljaande aeglasest müügitempost on romaan kõik need aastad Jaapani raamatupoodide riiulitel püsinud, arvestades selle mainet maailmakirjanduse meistriteosena. Tänaseks on romaani «Sada aastat üksildust» müüdud vähemalt 50 miljonit eksemplari 46 keeles.