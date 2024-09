Bacigalupi noorteromaanide finaal keskendub geneetiliselt muundatud inimkoletisele

Sarja, mille eelmised raamatud olid «Laevalammutaja» ja «Uppunud Linnad», tegevus toimub kliimakatastroofist räsitud tulevikus, kus meile tuntud rannikupiirkonnad on üle ujutatud ning neil randadel elanud inimesed on pidanud kohastuma hoopis uut tüüpi karmima ja julmema elukeskkonnaga. Eelmisest kahest osast tuntud geneetiliselt muundatud inimkoletis Relv on tõusnud lapssõdurite armee etteotsa, kuid tema peamiseks vastaseks kujuneb rivaalitsevate sõjapealike asemel hoopis tema enda loonud suurkorporatsioon. Kohtume ka «Laevalammutajast» tuttavate Naileri ja Nita ja «Uppunud Linnadest» pärit Mahliaga, kelle teed uuesti Relva omadega ristuvad.