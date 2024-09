Ilmus päevaraamat eestlaselt, kes kuuendat aastat Kreekas loomemaju peab

«See raamat on Kreeka elust, väljavõte napilt poole aasta lõikes. Enamuse ajast räägib see päevik minu elust ja tööst Lääne-Samosel. Päeva rutiinist, tegemistest, hommikutest ja õhtutest, mõtetest, unistustest. Unenägudestki,» ütleb ta ise. «Kreekale on omane elujaatav nukrus, kaunis melanhoolia, tasane jälgimine, aupaklik hoiak looduse ja jumala suursugususe ees. Nii nagu Camus seda oma elu hilisemates mõtisklustes kirjeldab. Ma tahan käesoleva teosega näidata Kreeka elu realistlikumat palet, selle täiesti igapäevast nägu; unustamata siiski selle maa maagiat.»