ÜLESKUTSE Lugemistund kutsub avalikus ruumis lugema

Suur lugemispidu toimub Tartus Kaarsilla juures Atlantise trepistikul, kus tuleb kl 11 lugejaid tervitama Tartu linnapea Urmas Klaas ning kaaslugejateks on mitmed kirjanikud, nagu Jüri Talvet, Tiia Kõnnussaar, Lehte Hainsalu, Heidi Iivari, Mika Keränen ja teised. Kaasa võib võtta kas oma raamatu või valida lugemiseks midagi Tartu Linnaraamatukogu raamatulaualt. Trepistikule on lugema oodatud kõik raamatusõbrad ning lugejaid jäädvustab fotograaf.

Tallinnas moodustavad kell 11 kooliõpilased mitmesajameetrise lugemisketi, mis lookleb trajektooril Kännukuke raamatukogu, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium ja Arte Gümnaasium. Lastekirjanik Helen Käit jagab oma lugemiselamusi ja tutvustab oma seikluslikku loomingut. Samal ajal on Tallinna Keskraamatukogus võimalik kohtuda noortekirjanikega (Helga-Johanna Kuusler, Ene Sepp, Mariann Rückenberg), kes räägivad oma lugemisvarast ja jagavad lugemissoovitusi.

Pärnus toimub suur lugemispidu kell 11 Lastepargis, mida veab muinasjututaat Jaak Känd. Kõik on oodatud lugema enda kaasa võetud raamatut, ent kohapeal saab laenata ettelugemiseks ka August Jakobsoni raamatut «Ööbik ja vaskuss». Nimelt möödus Pärnuga seotud kirjaniku August Jakobsoni sünnist 2. septembril 120 aastat.

Korraldajate meelest on lugevat inimest ilus vaadata ja lugenud inimest huvitav kuulata, lugemisel on lugematul hulgal kasulikke omadusi ja tulemusi. Seepärast palutakse kõigil Lugemistunnis osalejatel postitada pilte endast lugemas, kustahes ja kellega tahes või omaette, sotsiaalmeediasse teemaviitega #lugemistund2024.

Lugemistundi tähistatakse kümneis raamatukogudes, koolides ja paigus üle Eesti ühislugemiste ja ettelugemistega. Rohkem infot sündmustest on kirjas Soome Instituudi kodulehel ja Facebookis. Kes on ise Lugemistundi korraldamas, need saavad täiendada nimekirja siin. Esmakordselt tähistati rahvusvahelist kirjaoskuse päeva Lugemistunni ehk ReadHour kampaaniaga Soomes 2019. aastal. Eestis toimub Lugemistund tänavu neljandat korda Soome Instituudi, Tartu Linnaraamatukogu ja Tallinna Keskraamatukogu eestvõttel.