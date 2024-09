PILDID Imbi Paju «Kadrioru aednik» avab uksed Eesti ajaloo ja identiteedi avastamiseks kogu perele

Imbi Paju selgitas, et «Kadrioru aednik» on jagatud kolmeks osaks. Esimene osa kannab nime «Käbi lugu», mille jaoks on autor ammutanud inspiratsiooni omaenda lapsepõlvest ja perekonna ajaloost. Seal kajastub tema vanaonu Johannese tegelaskuju, kes toob lugejani seigad Eesti esimese presidendi Konstantin Pätsi aegadest. Paju meenutas, kuidas ta kuulis lapsena sageli lugusid Pätsi-aegsetest lilledest, kuigi tol ajal ei olnud pisikesel Imbil aimugi, et Pätsi all peeti silmas Eesti riigipead, mitte lihtsalt leivapätsi. Need lood ja mälestused autori lapsepõlvest on tänaseks kasvanud suuremaks looks, mis nüüd ka raamatusse on põimitud.

Teises osas, «Märkmeid vanaonu Johannese päevikust», keskendutakse ajaloolistele faktidele 1930. aastatest ning kolmandas osas, «Teised Kadrioru aednikud», on juttu kõikidest Eesti presidentidest, kes on mänginud rolli Kadrioru aia ja Eesti riigi kujundamisel.

Imbi Paju sõnul on raamat inspireeritud missioonist luua Eesti lastele ja peredele oma lugu, midagi, mis kajastaks meie identiteeti ja ajalugu viisil, mis on kättesaadav igas vanuses lugejale. «Meil on küll palju loodusraamatuid, kuid selline teos, mis aitab mõtestada meie identiteeti ja juuri, oli puudu,» märkis Paju.

Lisaks ajaloolisele perspektiivile toob «Kadrioru aednik» esile ka rohelise maailma, mis elab meie keskel. Paju on alati olnud loodusega tihedalt seotud, kasvades üles metsanduse maailmas, kus tema isa töötas metsaülemana. See looduslähedus ja armastus taimede vastu ongi saanud selle raamatu üheks keskseks teemaks.

Kuigi «Kadrioru aedniku» näol võib esmapilgul tunduda, et tegemist on lasteraamatuga, on see Paju sõnul tegelikult suunatud kogu perele. Paju arvates on see raamat, mida võiks lugeda koos – vanemad, vanavanemad ja lapsed – «See on raamat, mis kutsub kaasa mõtlema ja avastama meie kultuuriruumi läbi looduse ja ajaloo prisma,» lisas Paju.