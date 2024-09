Arst paljastab peamise põhjuse, miks me tänapäeval kiiremini vananeme

Millised on selle tärklise ja suhkru üleujutuse tagajärjed meie 200 000aastastele evolutsioonilistele ellujäämisteedele? Ma juba mainisin, kuidas see kahjustab meie DNAd. Meil on sadu geene, mis aitavad meil kohaneda nappuse ja näljaga, ning väga vähesed, mis aitavad toime tulla üleküllusega, mis on tuntud ka kui suhkru ja tärklise farmakoloogilised megadoosid, mis meie süsteemi iga päev üle ujutavad. Meie kehad pole elegantselt häälestatud mitte ainult sellele, et toime tulla ebapiisava toiduga seotud stressiga, vaid ka toidukülluse korral uute rakkude, kudede ja struktuuride ehitamiseks. Just see tants nappuse ja külluse vahel on tervise ja pikaealisuse võti.

Selgub, et pikaealisuse lüliteid reguleerivad meie toitumise ajastus, kvaliteet ja toitainete kogus – peamiselt süsivesikud ja suhkrud ning valkudes sisalduvad aminohapped. Suur osa pikaealisuse uuringutest on keskendunud sellele, kuidas neid pikaealisuse lüliteid õigesti reguleerida. Toit on nende pikaealisuse radade peamine kontrollija ja reguleerija. Mitte ainult valgud, süsivesikud ja rasvad, vaid ka 25 000 fütokemikaali (taime signaalmolekuli), millest paljud mõjutavad neid pikaealisuse lüliteid soodsalt. Kuigi praegune teadus ei pruugi neid üliolulisi toitaineid arvesse võtta, on need tegelikult hädavajalikud. Nende toitainete puudus ei pruugi põhjustada kohest C-vitamiini puudusega seotud vaegushaigust nagu skorbuut, küll aga põhjustavad need pika peiteajaga vaegushaigusi – südamehaigusi, vähki, diabeeti, dementsust ja kiiret vananemist.

Kui ma peaksin määrama ühe sekkumise eluea pikendamiseks, krooniliste haiguste ennetamiseks ja tagasipööramiseks, oleks see suhkru ja rafineeritud tärklise dramaatiline vähendamine või eemaldamine teie dieedist. Suhkru ja tärklise tulv sunnib teie kõhunääret tootma üha rohkem insuliini, et hoida veresuhkrut kontrolli all. See toob kaasa insuliiniresistentsuse või meie rakkude võimetuse «kuulda» insuliini signaale. Mida keha siis teeb? See toodab üha rohkem insuliini. Kahjuks juhib see liigne insuliinikogus suhkru ja rasva rakkudesse, eelkõige teie kõhuorganeid ümbritsevatesse rasvarakkudesse – vistseraalne rasv ehk kõhurasv –, lukustab rasva nendesse rakkudesse, aeglustab ainevahetust ning suurendab nälga ja isu süsivesikute järele – kõik need asjad halvendavad veresuhkru kontrolli, süvendavad insuliiniresistentsust ning põhjustavad vananemisega kaasnevaid haigusi.