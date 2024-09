LUGEMISSOOVITUS Raamat, mis püstitab küsimusi juba enne lugema hakkamist

«Härjasoo hingevaras» püstitab küsimusi juba enne lugema hakkamist. Ma ei näe, millal raamat on ilmunud ega kellel on autoriõigused. Teate küll, harilikult on tiitellehe pöördel väikse mullikese sees c-täht ja autori nimi ja aastaarv, kuid siin säändset ei leidu. Pole ka märget laadis «Kapa-Kohila 2054» vms. On see üldse päris raamat? Kas julgen lugeda? Julgen ikka. Aga tuleviku fännid ei saa mitte kühvlitki aru saama, kui nad just ISBN-koodi salatarkusest end läbi ei häki. Tundub, et on põnev! Enne algust.