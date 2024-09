«Mul on selle pere naistega pikk ajalugu ja ussid on nad kõik. Salakavalad inimesed»

Tomas Legranti uus raamat «Märten» räägib väga palju asjadest, millest Eesti mehed kõva häälega rääkida ei julge – lähisuhtevägivallast. «See raamat on kõigile, kes on keerulistes suhetes,» sõnab ta. «See on minu lugu. See on nii paljude Eesti meeste lugu, kes pole julgenud end kellelegi avada, et rääkida sellest, mis nende koduseinte vahel päriselt toimub. See raamat on kirjutatud iseendale, et saada vabaks.»