NÄDALA RAAMAT Mõtlemapanev teos füüsikast, mis lugejat tülikate valemitega ei kohuta

Brian Greene on Columbia Ülikooli füüsika ja matemaatika professor, kelle teadustöö on seotud stringiteooriaga. Ta on entusiastlik teaduse populariseerija ning Maailma Teadusfestivali kaasalgatajaid. Brian Greene on kirjutanud veel populaarsed raamatud «The Elegant Universe», «The Fabric of the Cosmos» ja «The Hidden Reality».