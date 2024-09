Maja Lunde uus seiklusraamat on lugu sõprusest ja müstilistest avastustest

Lothe majas peitub aga midagi salapärast – Tobias avastab lukustatud ukse tagant müstilised pildid, mis tekitavad temas suurt uudishimu. Tobias asub uurima vana maja saladusi ja lahendama müsteeriumit, mis puudutab last, kes kunagi selles majas elas, ning kaljudel seisvat majakat, mis tulekahjus kannatada sai. Kuid kes või mis on Tuuletooja? See küsimus võtab Tobiase kaasa seiklustele, mis on täis saladusi ja ootamatuid avastusi.