ATH — mis see on? Ehk lugu sellest, kuidas ma esimese aktiivsus- ja tähelepanuhäiret käsitleva raamatu läbi lugesin

Aga täpsustan oma mõtet: nimelt on meil, ATH-katel, tihti komme mõtetes uidata, eriti siis, kui kirjatükk on kas liiga pikk või ei ole juba esimesest reast alates super-super superhea. Ma ise olen siin veidike erandlik, aga laias laastus on meie jaoks olemas kahte sorti raamatuid:

a) raamatud, mis on nii head, et loeme need jutiga läbi;

b) raamatud, mida ei ole võimalik lugeda.

See raamat on üles ehitatud nii, et seda saab ka sirvida või lugeda tekstiplokke erinevas järjekorras, see on ILLUSTREERITUD ja pakub avastamisrõõmu!

Dr Edward M. Hallowelli raamat «ATH - mis see on?» Foto: Mari Jaanus

«ATH - mis see on?» avab väga hästi meie olemust ja pakub praktilisi tööriistu, kuidas selle häirega edukalt toime tulla. See raamat on hea lugemiseks nii meile, kes me elame ise ATH-ga, kui ka neile, kes elavad meiega koos ehk pereliikmetele ja sõpradele, kes soovivad paremini mõista, kuidas oma ATH-diagnoosiga musirulli toetada ja paremini mõista.

Peamised raamatu teemad, mis on minu arvates ATH mõistmisel suureks abiks: