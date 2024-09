8 murdeaabitsat, mis pakuvad ohtralt avastamisrõõmu nii lastele kui nende vanematele

Läkuouk, trila ja köpslönger on vaid mõned vahvad sõrvekeelsed sõnad, mille tähenduse võid leida «Sörulase aabitsast». Kuigi ka varem on sõrve keelt räägitud, selles isegi lauldud-luuletatud, lastenäidendeid ja jutukesi kirjutatud, on tegemist esimese täismahus sõrvekeelse raamatuga. Seetõttu on igati õigustatud teose alguses esile toodud hääldusjuhised ja grammatilised eripärad.

Kas sina tead, mis on õvv, vihim või õrav? Kui mitte, on paras hetk Peipsikandi keelt tutvustav «Kodavere uavits» kätte võtta. Selle aabitsa õpetus keskendub peamiselt sõnavarale. Iga vaadeldava tähe juures on esile toodud mõned seda tähte kasutavaid sõnad ja väljendid. Aeg-ajalt leiab lugeja ka mänguõpetusi, rahvalikke ütlusi ja salmikesi. Raamatu lõpuosas on sõnaraamat, mis kodaverekeelsed sõnad kenasti eesti keelde ümber paneb. Samuti on esitatud Kodavere murrakus ilmunud teoste nimekiri.