Raamatuaasta tähistamiseks on avatud eksliibrise konkurss

2025. aastal möödub 500 aastat esimesest eestikeelse raamatu ilmumisest. Väikesearvulise eesti rahva ja laiemalt kogu Eesti Vabariigi jaoks on see erakordne sündmus: raamat on tarkuse allikas ning eestikeelse hariduse ja kultuuri nurgakivi. Sellepärast on 2025. aasta kuulutatud ka raamatuaastaks, mille tähistamiseks avab Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate selts koostöös Eesti ajaloomuuseumi, Eesti kunstihariduse ühingu, Rahvusraamatukogu ja Tallinna õpetajate majaga üle-eestilise laste ja koolinoorte konkursi «Mina, raamat ja eksliibris».