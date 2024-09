LUGEMISSOOVITUSED Sügisesed raamatud, mis avavad uksi sisemaailma

Sügisel, kui loodus hakkab rahunema ja õues veedetud ajast saab tasapisi tubane, on paljude jaoks ideaalne aeg pühenduda enesevaatlusele ja vaimsele kasvule. Dea Oidekivi märkis, et just sel perioodil suureneb psühholoogia ja eneseavastamise raamatute lugejaskond. Ta tõi välja kolm raamatut, mis võiksid pakkuda tuge ja juhatust.