Mallukas meenutab abielulahutust: hakkasin aina rohkem leidma ennast mõttelt, et midagi on valesti

Ühesõnaga, seda «süüdlast» võib otsida nii siit kui sealt, aga mõtet sellel enam pole. Edasi läks igatahes nii, et hakkasin aina rohkem leidma ennast mõttelt, et midagi on valesti. Hakkasin hinges tundma mingisuguseid teravaid puudujääke, mis takistasid mul olla õnnelik. Aga isegi parima tahtmise juures ei osanud ma näha, mis see sindrinahk täpselt on, mis mulle selles olukorras ei sobi.

Mis siis muud kui läksin tagasi selle raja peale, kus kinnitasin endale, et kõik on kõige paremas korras. Ja kui ma midagi siin ilmas oskan, siis on selleks sisemonoloogide vaigistamine ning muude asjadega tegelemine olukorras, kus enda mõtted peas kuidagi keerulised tunduvad. Meil on kodu, meil on kolm toredat ja tervet tütart, me ei tülitse mitte kunagi, mu mees jumaldab mind silmanähtavalt, ta on suurepärane isa, me ei ütle iial teineteisele halvasti. Seega on kõik ju hästi, eks?