Kirjanik Paavo Kangur kirjutas Kajar Lemberi kohtusaagast raamatu

«Tahtsin ammu kirjutada mõne juhtumi põhjal case study ehk juhtumõpet,» selgitab Kangur oma motivatsiooni. «Mul on tunne, et meie, see on Eesti ühiskond ja riik, on äärmiselt ebaratsionaalsed ja see hakkab ohustama meie ellujäämist riigi ja rahvusena.»

Lemberi juhtum näibki Kangurile kui absurdse ebaratsionaalsuse peegel. «Üheksa aastat käia kohut 9-eurose juuksuri arve tõttu on ebaratsionaalne mõlemalt poolt vaadates,» rõhutab ta. Kanguri arvates oleks juhtumit saanud lahendada paari nädala jooksul, kuid Eesti õigussüsteem vajutas asjale aastaid kestnud menetlusprotsessidega hoopis teistsuguse pitseri.

Paavo Kangur, «Lõbustuspark». Foto: Raamat

Altkäemaks või tänu?

Kangur arutleb ka altkäemaksu ja tänu erinevuse üle, märkides, et ühiskonnas tuleb neid mõisteid paremini eristada. «Altkäemaks eeldab äriplaani olemasolu. Kommikarbi viimine ei ole altkäemaks, see on tänu. Me peame tänulikkusel ja altkäemaksul hakkama vahet tegema,» selgitab Kangur, tuues näiteid absurdsetest kohtumenetlustest. «Kui aferist kõnnib mööda Tartut plaaniga ehitada üle Emajõe sild 100 miljoni eest ja lubab 10 miljonit otsustajate vahel ära jagada, siis see on altkäemaks, kuna seal on ekvivalentsussuhe,» toob ta näiteks. «Aga Lemberi juhtum polnud selline.»

Poliitilised tagamaad