Kirjandustänava festivalil ootab uut omanikku riiulitäis raamatuid

«Riiulisse on selle aja jooksul kogunenud raamatuid igale maitsele ja lugemistasemele. On väikesi taskuraamatuid, aga on ka mahukamat kirjandusklassikat. Lugemine on lahe ja ettevõtmised nagu Kirjandustänava festival aitavad üha meediastuvas maailmas seda ikka ja jälle meelde tuletada,» sõnas Kesklinna vanem Sander Andla.