Raamat, mida pole võimalik käest panna enne kui lahendus käes

Tänapäev, New Yorgi osariik. Kuus nädalat ööbikulaagris oli kord iga väikese tüdruku unelm. 13-aastase Emma unustamatu suvi kujunes aga luupainajaks. Ühel ööl tabas tüdruk oma kolm majakaaslast uksest välja lipsamas ning nad ei tulnud kunagi tagasi. Naisest on sirgunud kunstnik, kes kogub vaikselt tuntust sünget põlislaant kujutavate maalidega. Kadunud tüdrukud püsivad kindlalt temaga, peitudes igas teoses. Laagri sulgemisest saab mööda juba 15 aastat ja omanik otsustab selle taasavada. Ta kutsub sinna ka Emma, et too saaks laste kunstitunde juhendades minevikuõudused positiivsete mälestustega asendada. Naine ei saa jätta kasutamata võimalust ringi nuuskida, et omal käel uurida, mis viimasel laagrisuvel juhtus.