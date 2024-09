Imbi Paju kogupere ajalooraamat saab uue trüki

Imbi Paju on rõhutanud oma missiooni pakkuda eestlastele viisi, kuidas avastada oma rohelist ajalugu nii, et see oleks kättesaadav igas vanuses lugejatele. Autor loodab, et raamat paneb erinevad põlvkonnad üksteisele ette lugema, arutlema ja süvenema Eestile omastesse looduse ja kultuuri teemadesse. Paju muretseb, et noori on hakanud vaevama kliimaärevus, kuid tema arvates võiks selle asemel õppida loodust ja kultuuri paremini tundma. «Me kõik oleme osa suurest Ilmapuust,» ütleb ta, rõhudes looduse ja kultuuriloo sügavale seosele. Raamat tutvustab ka lapsele mõistetavas keeles selliseid filosoofe nagu Platon ja Aristoteles, kes annavad sügavama mõistmise aiandusfilosoofiast, millele Eesti riik on rajatud.