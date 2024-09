Ilmunud on Katrin Ruusi novellikogu «Prügimaja Dionysos»

Tärgeldatud linade lõhn. Isegi maitse. Hotellis. Kuidas nad seda oskavad, et alati on linad nii valged, puhtad ja kutsuvad. Ja padjad nii pehmed, kohevad ja jällegi nii valged, valgemad kui lumi, ühegi pleki või jäljeta. Ma magan välja ainult hotellides. Seal, kus pole jälgi inimtegevusest. Esimese öö õigus. Teisel ööl on juba keerulisem, sest siis oled juba ühe öö linade vahel maganud ja kõik ei ole sugugi enam nii värske ja süütu. Aga see esimene öö. Nagu alustaks uut elu. Linad kutsuvad kui salakavalad sireenid. Meelitavad ja suigutavad su õndsasse unne, õnneks veel mitte igavesse, aga võiks ka nii, poleks üldsegi kahju.