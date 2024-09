LÄTI PROOSA «Kes sind säärasena armastama hakkab? Vaata end. Noor naine»

Siinkohal tuleb märkida, et see pole ikkagi päev. See on hommik. Argipäeva hommik. Ja argipäeva hommikul, mil teised teevad tööd, mil teised äratavad oma ilusaid õrnu lapsukesi ja armsamaid, on inimene purjus. Inimene astub külmal, lumisel esimese kevadkuu hommikul napsisena, ei, purjuspäi kirikusse ja langeb põlvili. Inimene ei tunne end ebamugavalt, sest esiteks, nagu juba öeldud, inimene on napsine ja jook lämmatab tema alatise teisi emotsioone summutava häbitunde. Ja teiseks on kirik tühi. Kuid mitte päris. Kiriku põrandat peseb üks teine inimene. Sellel inimesel on valge rätik peas ja käeulatuses pang, mille seest ta võtab põrandalapi, väänab kuivaks, mähib ümber harja ning peseb sellega põrandat, ilma et heidaks teise, see tähendab, esimese inimese poole pilkugi. Ilma et heidaks pilkugi inimese poole, kes külmal, lumisel talvehommikul astub kirikusse, langeb teatraalselt punase plüüsiga polsterdatud altaripiirdele.