Jüri Kolk esitleb uut lasteraamatut omamoodi printsessist

Kuningatütarde mehelepanekuga on ju juba aegade algusest olnud tükk tegemist ja ega nende endi arvamust eriti ole küsitud. Veel üllatavam on see, et paljudes lugudes, kus neil on otsustusõigus, annavad nad selle kole kergesti käest.

Jüri Kolk, «Välejalgne kuningatütar». Foto: Raamat

Selle loo algusest on kohe selge, et Renate pole mõni tavaline printsess ja lugu temast pole mõni tavaline muinasjutt. See on lugu välejalgsest kuningatütrest, kes haarab härjal sarvist – ilma asju väga teravaks ajamata. Tragil ja põikpäisel printsessil tuleb teha valik selliste kandidaatide seast nagu Rõõmus Robert, Toomas Tont jt, võta üks ja viska teist.

Kolgi lugu on inspireeritud Kreeka müütilisest kangelannast Atalantast, naiskütist, kes lubas minna mehele vaid sellele, kes suudab teda võidujooksus võita. See on vaimukas mõtisklus sellest, mida siis õigupoolest elult ja teistelt inimestelt, ka kaaslaselt, tahta ja oodata võiks. Nii et «Välejalgne kuningatütar» on justkui raamat lastele, aga tarkuseiva leiab sealt täiskasvanugi.

Raamatule on pildid joonistanud Liina Triin Kolk.

Raamatu «Välejalgne kuningatütar» esitlus toimub Kadrioru kirjandustänava festivalil sel laupäeval, 14. septembril kell 17 (telgis nr 20).