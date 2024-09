JÄRJEJUTT Kas naine muutub vanemaks saades nähtamatuks?

Kõik pereliikmed on kusagil ära, kodumaja on terveks suveks välja üüritud ja Kate’il on lõpuks aega vaadata end peeglist nii otseses kui ka kaudses mõttes: kes ma tegelikult olen, kui ei defineeri end abikaasa ja emana? Kas see, kui kaotan vananedes oma hea välimuse, muudab mind nähtamatuks?