GALERII Maldoror tuli Tallinna. Kas igaveseks?

Autor tutvustab oma tegelast nõnda: «Annan paari reaga teada, et oma esimestel õnnelikel eluaastatel oli Maldoror hea; nüüd on see tehtud. Siis aga taipas ta, et on sündinud kurjana: milline erakordne saatus!» Teose vältel peab autor lugejaga lakkamatult kahekõnet, justkui püüdes teda veenda oma maailmavaate õigsuses. Ometi on see topeltmäng, sest Lautréamont’i stiililised liialdused, grotesksed uperpallid ja äärmuslikud mõttekäigud annavad sageli vastupidise tulemuse.