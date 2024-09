Lugu mehest, kes rändab kummituslikku külla oma tundmatut isa otsima

Ma tulin Comalasse, sest sain kuulda, et siin elab mu isa, keegi Pedro Páramo nimeline mees. Seda ütles mulle ema. Ja ma tõotasin emale, et tulen isa otsima, kui tema ära sureb. Kinnituseks, et ma seda teen, surusin ema käsi; ema oli suremas ja mina olin valmis talle kõike tõotama. «Mine teda tingimata vaatama,» soovitas ema. «Ta nimi on see ja see. Ma olen kindel, et tal on hea meel sind tundma õppida.» Tookord ei olnud mul teist teed, kui öelda emale, et otsin isa üles, ja ma ütlesin talle seda ikka ja jälle, ütlesin nii kaua, et pärast nõudis mult vaeva, et oma käsi ta elutute käte vahelt vabaks saada.