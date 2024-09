GALERII Imbi Paju esitles õpetlikku lasteraamatut Käbist, kes avastab Eesti ajalugu ja loodust

Imbi Paju sõnul on tegu kogupere ajalooraamatuga, mis tutvustab noortele lugejatele Eesti kultuuri ja loodust ning kutsub üles mõtlema sügavamalt meie ühise pärandi üle. «Minu uus raamat Kadrioru aednik on kogupere ajalooraamat, mis kutsub nii väikeseid kui suuri lugejaid avastama Eesti ajaloo lugu. Läbi väikese Käbi avaneb lugejale põnev ja hariv rännak, mis viib läbi Eesti aedade, kodu kaunistamise sümbolite ja antiikfilosoofia, millele toetus ka Eesti riigi loomine. Usun, et see lugu on sama võimas kui laulupidu meie rahvuslikus eneseteadvuses – see on meie ühine pärand,» sõnas Imbi Paju.