Teadvusta, muuda, kasva ehk kuidas murda vanu mustreid ja avastada oma potentsiaal

Vaimse heaolu strateeg ja koolitaja Maria Baydar toob oma raamatus «Enesekasutusjuhend» esile, millist olulist rolli mängib meie mõtlemises ja käitumises alateadvus. Paljud piiravad uskumused on juurdunud meie alateadvusesse varajases lapsepõlves ja mõjutavad meid veel ka aastaid hiljem täiskasvanutena. Selleks, et need mustrid ümber programmeerida, soovitab Baydar teadlikku tööd iseendaga.