8 märki, mis näitavad, et suhtes on tõsine ja vältimatu kriis

Kas oled tundnud, et suhe partneriga on jõudnud punkti, kus lahkarvamused näivad ületamatud ja teineteisest kaugenemine on justkui vältimatu? Kui samad probleemid kerkivad üha uuesti esile, võib see olla märk, et teie suhe on ummikseisus. Kuidas aga aru saada, kas tegemist on lihtsalt keerulise ajaga või sügavamalt juurdunud probleemidega? John Gottman toob raamatus «Hästi toimiva abielu 7 põhimõtet» välja kaheksa märki, mis viitavad, et teie suhe on kriisis ning jagab ka nõuandeid, kuidas sellisest olukorrast väljapääsu leida ja suhet päästa.