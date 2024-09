KATKEND RAAMATUST Mis toimus päeval, mil noor naine julmalt maha lasti

Jari ja Maria elus on kõik paigas: head töökohad, ilus kodu väikese Trelleborgi linna mainekas piirkonnas, kallis auto ja imelised teismelised tütred Isabella ja Amanda. Linna tagasihoidlikumas kvartalis, kummivabriku varjus elavad Sasho ja Linda, kumbki tööl kohalikus toidupoes. Õnneks on nende pojal Nikol kõik hästi ja tal on lootust saavutada edu nii õpingutes kui ka klaverimängus. Amanda ja Niko armuvad, aga kummagi vanemad pole noorte suhtest vaimustuses. Perekondi ühendavad minevikuvarjud, millest on väikeses linnas raske üle saada. Kui Amanda leitakse tapetuna, algab üha tuure koguv jutustus tüdruku mõrvale eelnenud ja järgnenud päevadest.