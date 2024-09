Epp Petrone: 7 asja, mida ma «Mahtra sõda» täiskasvanuna üle lugedes märkasin

Tegelikult jätsin nii tookord kui ka nüüd korralikult läbi lugemata selle päris lõpupeatüki (1856. aasta talupojaseaduse rakendamise ja mõjude üle heietamise). Üldse arvan ka praegu, et «Mahtra sõjas» on kohti, mille toimetaja oleks võinud välja võtta, vähemasti lisapeatükkide materjaliks panna. Mõtlen, mismoodi see romaan omal ajal ilmus, lehesabas, ilma toimetajata, kuuldavasti olla jooksupoiss kirjaniku ukse juures oodanud, et värske portsuga kohe ladumisse joosta. Mõtlen ka, kuidas lehelugejad igal hommikul ootasid. Ilmselt ikka vahepeal pettusid ka. Ootasid Võllamäe Päärna ja Huntaugu Miina armulugu, aga said nädal aega järjest seaduseteemasid. Või oli see kõik neile põnev? Arvatakse, et «Mahtra sõda» oli Eestis üks suuremaid sõjaõhutajaid, täpsemalt 1905. aasta revolutsiooni eelse mässumeelse õhustiku tekitajaid.