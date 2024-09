«Sa tead, et me ei räägi sellest»

Björk oli viimase aasta kestel öelnud Hildurile korduvalt, et nende kohtumine tõukas muutused liikvele ja et ta oli tundnud vajadust oma plaanid kindlasti ellu viia, et need ei jääks vaid unistusteks. Björk oli kogu oma täisea kestel pidanud Fääri saartel lambakasvatustalu, nüüd aga müüs ta lambad, jättis maja tühjaks ja kolis Islandile ning hakkas töötama meditsiiniõena. Seda ametit oli ta Fääri saartel õppinud ja kutsetunnistuse saanud. Tal ei olnud küll veel püsivat töökohta, kuid uskus selle peagi saavat. Ta oskas keelt ja meditsiiniõdedest oli puudus. Praegu töötas ta ajutiselt asendusõena Reykjavíki keskhaiglas. Ajutised asendusõed olid haiglates nõutud tööjõud eriti puhkuste hooajal.