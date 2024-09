Tartu Linnaraamatukogu fookuses on septembris Annelinn

Sel laupäeval, 21. septembril kell 11–15, ootab Annelinna harukogu kõiki pere- ja kogukonnapäevale. Tegevust jätkub nii suurtele kui ka väikestele, kõik tegevused on tasuta. Sõita saab karusselliga, esinevad Tartu II muusikakooli lapsed ja nukuteater ning kohal on Papagoi Keskus ja toidujagajate snäkilaud. Paranduskeldri töötoas õpetatakse villaesemete parandamist ning kogu päeva on võimalus osta kasutatud raamatuid.

25. septembril kell 18 on Tartu Linnaraamatukogu peamaja saalis teemaõhtu «Annelinn - mu kodu». Külas on Lauri Räpp, kes kes räägib enda loomingust ning Annelinnast. Lauri Räpp on Tartust kirjutanud kolm raamatut ning üle kolmekümne kolumni ajakirjale Edasi. Viimane raamat «Meie Tartu», mille kaasautor on Robert Varik, valmis koostöös Tartu Linnamuuseumiga.