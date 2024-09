Tartu Linnaraamatukogu lugejad saavad laenutuskappe kasutada nüüdsest ka harukogudes

Laenutuskapp oli varem olemas vaid raamatukogu peamaja ees, nüüd on kapid ka Annelinna, Tammelinna ja Karlova harukogude juures.

«Lugejate huvi laenutuskappide kasutamise vastu on suur, sest nii saab tellitud raamatud kätte igal ajal, ka siis kui raamatukogu on kinni. Soovime pakkuda harukogude külastajatele samasugust võimalust nagu on olnud kesklinnas alates 2021. aastast. Peamaja juurde kesklinnas lisasime täiendava kapi, sest nõudlus oli suur, soove oli rohkem kui kapp mahutada suutis ja nii tekkisid tellimuste järjekorrad,» sõnas Tartu Linnaraamatukogu direktor Kristina Pai.