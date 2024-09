Koolitaja julgusest ja riskide võtmisest: mugavustsoonis erakordseid asju ei saavutata

Mugavustsoonist väljumine võib olla nagu hüpe teadmatusse. Saue selgitab, et alguses võib see tunduda hirmutav ja isegi paanikat tekitav, kuid just hirmu ületamine on arenguprotsessi keskmes. «Mugavustsoonist väljumine on nagu kuristikku hüppamine – teadmata, kas sul on langevari kaasas või mitte. Ja kui ikka on, kas see ka avaneb?». See nõuab enesekindlust ja eneseusku, kuid need omadused on õpitavad ja arendatavad.