Kaks raamatut kirjastuselt, mis jama ei avalda

Raamatutesse mahuvad muidugi veidi ühtmoodsamad tekstid, raamatuid ei ilmu kollases sarjas – kollane kirjandus on uut mõõdet saamas – liiga sageli, ent mis tuleb, on väärt soovitamist. Valner Valme valimik on värskeim ning viib lugeja erispidiseile äksiteile kultuurivalla praksakaimais tihnikuis. Minu ja Valneri kogemused kaunite kunstide maailmas ei lange just sageli kokku, ent seda valgustavam on lugeda sootuks teisi radu käiva inimese imehästi sõnastet seiklusi nii muusika, visuaalkunstide kui enamvähem kõige muu alalt. Ilma Valme jutte lugemata oleksin vaimselt palju vaesem. Hea, et nad on kaante vahele saanud, siin oli hulk uut kraami, mis seni lokaatori alt läbi lennanud, Särav kultuuriajakirjandus. Tööd, mis väärivad vaidlemist ja arutelu, tagavad endale tuleviku.