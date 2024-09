Hooranimekirjad ja kurikuulus pornopiltnik: uus raamat jutustab tallinlaste seksuaalkäitumise ajaloost

Hoolimata sellest, et meid ümbritsev tänapäeva maailm on ülimalt seksualiseeritud, on seksuaalsus endiselt sageli tabuteema. Raamatu autorid loodavad, et «Kõlvatu Tallinn» aitab kaasa nende tabude mõistmisele ja ehk ka nende vähendamisele. Kuigi seks ja selle ost-müük on sajandite jooksul jäänud paljuski samaks, on oluliselt muutunud ühiskondlikud arusaamad sellest, mis on «normaalne» ja mis häbimärgistatud. Siinkohal tuleb meeles pidada, et kuigi pealkirjas esineb sõna «kõlvatu», ei anna selle raamatu autorid ega koostajad hinnanguid. Küll aga on sääraseid hinnanguid antud minevikus.