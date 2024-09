Ilmus teejuht, mis õpetab elama mõnusat, rahuldust pakkuvat ja mõttekat elu

«Mõnus elu» keskendub heade emotsioonide maksimeerimisele. Siin on eesmärgiks õppida, kuidas tunda ja võimendada positiivseid emotsioone nagu rõõm, rahulolu ja õnn, igapäevastes olukordades. Seligman pakub välja tehnikaid, mis aitavad inimestel õppida elama hetkes ja nautima elus väikeseid rõõme, et tekitada rohkem naudingut ja rahulolu.

«Rahuldust pakkuv elu» põhineb ideel, et igaühel meist on oma unikaalsed tugevused ja anded. Seligmani teooria järgi saavutame tõelise rahulolu siis, kui suudame neid tugevusi maksimaalselt ära kasutada kõigis eluvaldkondades – nii töös, suhetes, sõpruses, vanemluses kui ka vabal ajal. Kui me kasutame oma loomupäraseid andeid ja keskendume sellele, milles me oleme parimad, suudame luua elu, mis on sügavalt rahuldustpakkuv.