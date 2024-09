Taylor Swift: superstaar, kes muudab muusikatööstust ja ühiskonda paremuse suunas

Taylor Swift ei ole superstaar pelgalt muusikamaailmas, vaid ka ühiskonnas – ta on kõva ja selge häälega eestkõneleja, kes on seisanud artistide õiguste ja sotsiaalse õigluse eest. Swifti teod ja seisukohad on korduvalt tõestanud, et tal on võime mõjutada nii seda, mis toimub muusikamaailmas, aga ka laiemalt ühiskonnas.