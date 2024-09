PIHTIMUS Miks ma ei suutnud oma isu ohjata ja mida see minuga tegi

Olgu siis. Püüdsin koomale tõmmata snäkkide arvu ja lükkasin paanikas isu rahuldamise lõunani. Kuid see oli võimatu: ma ei suutnud midagi teha, sest AINUS asi esikohal mu teadvuses oli küsimus, et millal on aeg süüa? Olin sõna tõsises mõttes deemonliku, IHALEVA aju sõnumi kütkes. Mul oli väga raske ja muidugi see neetud värk ei toiminud. Kapituleerusin, sest tundsin, et «nälgin». Isegi kui füüsiliselt polnud võimalik nälgida 163 cm pikkuse juures ligi 89-kilosena. Kuid mu aju signaalid aina käsutasid: süüa, süüa, süüa.

Kõik lõppes nii, et mu vaimne tervis halvenes. Ma ei kaotanud kaalus midagi, seega valdas mind tunne, et «häda mulle, see pole õiglane». Võrdlesin end teistega ja olin meeleheitel. Kui vaatasin inimesi ajakirjas Hello! ja mõtlesin, et mina pole nii hea ja kena kui nemad, toitsin end selle enesevihkamise-elajaga. Olin alles 38-aastane, kuid suures ülekaalus ning kinni voodis, sest mul puudus energia. Mind haaras meeleheide, see tunne, et kindlasti ei saa see nii lõppeda? Just see meeleheide pani mind otsima internetist vastuseid, mis lõpuks avas oma keha häkkimise tee.