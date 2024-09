VIKTORIIN Tähista Edgar Valteri 95. sünniaastapäeva ja pane oma teadmised proovile

«Meil on suur rõõm ja loomulikult vastutus hoida ja arendada Valteri poolt loodut,» ütleb keskuse direktor Triin Soone. «Edgar Valter on meie lastekirjanduse klassik, kelle pildid ja lood saadavad meid tänini. Me kõik tunneme hetkega ära Sipsiku, Naksitrallid, Nublu või Pokud ja just ainult sellistena nagu Valter neid joonistas. Tal oli imeline oskus ammutada loodusest lugusid, luua vahvaid karaktereid ning panna kirjaniku tekst usutavasse pildikeelde. Samuti tunneme me teda kui meisterlikku karikaturisti ja maalijat. Seetõttu on Valteri pärand väga mahukas ning nõuab lähiaastatel põhjalikku süstematiseerimist ja kindlasti ka avalikkuse ette toomist. Tema mälestust oleme juba varasemalt väärtustanud Edgar Valteri nimelise illustratsioonipreemia loomisega 2019. aastal, et tunnustada eesti raamatukunstnike uut loomingut.»