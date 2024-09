MÜSTEERIUM VAIKSES KOLKAS «Ilmselt ta kukkus redelilt alla ja sall jäi konksu külge. Kohutav õnnetus»

Helena Marchmonti uues krimisarjas, mille tegevus leiab aset maalilises Cotswoldsi külakeses Bunburrys, kohtub miss Marple Oscar Wilde’iga. Sarja esimeses osas, «Mõrv eesriide taga», on koorekommide valmistamise ja traditsioonilise heleda õlle joomise kõrval samavõrra kirgi, (armu)kadedust, vihkamist ja mõrvu – ning see kõik on maitsestatud teretulnud huumoriannusega.