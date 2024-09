Vaprad sõjapõgenikest ukrainlannad räägivad raamatuesitlusel enda loo raskustest ja nende ületamisest

Esitlusel astuvad üles Nataliia Lohozynska ja Olena Nimanikhhina, kes ka raamatus enda loo räägivad. Lohozynska on Ukraina sõjapõgenik, kes saabus Eestisse 2022. aasta aprillis ning on sellest ajast saati ka ise teisi Ukraina sõjapõgenikke aktiivselt vabatahtlikuna aidanud. 2023. aastal pälvis ta Aasta vabatahtliku tunnustuse. Ta on enda elu jooksul pidanud sõja eest kaks korda pagema: 2014. aastal hävitasid vene väed tema talu, mille järel põgenes ta Mariupolisse, kus ta taaskord 2022. aastal pidi taluma vene okupatsiooni.

Olena Nimakihhina on Moldovas elav Ukraina sõjapõgenik ning Ukraina rõivabrändi Velna asutaja, kes tegutseb ka vabatahtlikuna Norra Pagulasnõukogus. Nii 2014. kui ka 2022. aastal alanud sõja tõttu on ta korduvalt pidanud põgenema ning enda äriga taasalustama.

Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam tõi välja, et fond on alates 2022. aastal alanud Venemaa sõjalisest sissetungist teinud palju Ukraina sõjapõgenike aitamiseks. «Oleme Ukrainat toetanud läbi mitmete erinevate tegevuste: näiteks oleme toetanud haridusprogrammide loomist, korraldanud vaimset ja füüsilist tervist turgutavaid spordilaagreid sõjapõgenikest lastele ning aidanud Venemaale deporteeritud peredel taassühineda. Mul on rõõm, et Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide kahapoolsete suhete fond andis Avatud Eesti Fondile võimaluse Ukraina põgenikke ka edaspidi aidata,» sõnas Hellam.